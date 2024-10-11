Грузия возвращается в "семью СНГ"? Тбилиси хочет помириться с Москвой

И

Иван

Ну нафиг Грузии эта тяга куда-то туда, где хер знает что происходит? Для такого древнего, красивого, и мудрого народа, как Грузия, трудно понять их тягу к Западу и США в исторический период их неизбежного отступления перед гигантским Азиатским восхождением, и возрождением их древнейших культур. Расположение в красивейшем и удобном месте мира, даёт возможность использовать это, и многовековую дружбу и сотрудничество с соседями, как маяк и дорогу к счастливому и достойному будущему всего народа. Ну нафиг Грузии эта тяга куда-то туда, где хер знает что происходит? И для чего? Стоять в Европе по стойке смирно, как приказывают Венгрии, Словакии, Польше и другим "партнёрчикам". Надо ли это гордым грузинам? Иван Ше.