Baltnews © Sputnik / Стрингер Премьер-министр Грузии Кобахидзе обозначил нормализацию отношений с РФ одним из важнейших приоритетов.
Грузия возвращается в "семью СНГ"? Тбилиси хочет помириться с Москвой
Комментарии
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И
Иван
Ну нафиг Грузии эта тяга куда-то туда, где хер знает что происходит? Для такого древнего, красивого, и мудрого народа, как Грузия, трудно понять их тягу к Западу и США в исторический период их неизбежного отступления перед гигантским Азиатским восхождением, и возрождением их древнейших культур. Расположение в красивейшем и удобном месте мира, даёт возможность использовать это, и многовековую дружбу и сотрудничество с соседями, как маяк и дорогу к счастливому и достойному будущему всего народа. Ну нафиг Грузии эта тяга куда-то туда, где хер знает что происходит? И для чего? Стоять в Европе по стойке смирно, как приказывают Венгрии, Словакии, Польше и другим "партнёрчикам". Надо ли это гордым грузинам? Иван Ше.
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4 час.
Игорь Максаков
В принципе это премьер по виду не злобный, открытый и приятный. Не то, что европейские петушки.
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3 час.
Eduard
Молодцы,одумались!
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50 мин.
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