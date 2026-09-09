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Участники из 20 стран написали Евразийский диктант по цифровой безопасности

Участники из 20 стран написали Евразийский диктант по цифровой безопасности

Участники Евразийского диктанта по цифровой безопасности разобрались в реальных сценариях мошенничества, которые могут встретиться в интернете.

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