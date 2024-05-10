Кадры из первой театральной постановки «О моем перерождении в слизь» перед премьерой второйГод назад, по случаю десятилетия и в свете популярности, франшиза «О моем перерождении в слизь» охватила новый и куда более древний вид искусства — театр.
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