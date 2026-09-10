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Поклонница сняла для Маликова ресторан в горах — но певцу пришлось уходить через чёрный ход

Поклонница сняла для Маликова ресторан в горах — но певцу пришлось уходить через чёрный ход

Сегодня Дмитрий Маликов ассоциируется прежде всего с роялем, классической музыкой и спокойной самоиронией.

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