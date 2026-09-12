Владимир Зеленский заявил о необходимости сотен ракет для комплексов Patriot ежемесячно. По его мнению, текущие российские поставки баллистических ракет требуют такого оснащения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бескрестнов: Росс...
- СТ "Кличко черт", но...
- ВТ Россию "готовят п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым