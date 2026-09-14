📷⚡️В российские войска передана очередная партия основных боевых танков Т-90М Прорыв и Т-72Б3М, на которых, судя по опубликованным материалам, реализованы дополнительные меры по повышению живучести верхней полусферы и проекций, уязвимых для ударов барражирующих боеприпасов, FPV-дронов и ПТУР с атакой сверху.
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