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Модернизация стратегических ядерных сил России: новые этапы и достижения

Модернизация стратегических ядерных сил России: новые этапы и достижения

Россия полностью завершила масштабное перевооружение своих наземных стратегических ядерных сил на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы, что стало важным этапом в обновлении ключевых компонентов оборонного потенциала страны.

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