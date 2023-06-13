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Эксперт спрогнозировал скорый уход из России большинства иностранных банков

Эксперт спрогнозировал скорый уход из России большинства иностранных банков

Большинство иностранных банков, работающих в России, покинет страну в течение ближайших трех лет, заявил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), бывший зампред Центробанка Михаил Сухов 13 июня «Известиям».

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