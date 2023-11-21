В Находке Приморского края полицейские провели профилактические и профориентационные беседы со школьниками

Находкинскую школу № 1 «Полюс» посетил десант из полицейских: инспектор по делам несовершеннолетних, кинолог со служебной собакой, представитель отдела кадров, эксперт-криминалист и сотрудники Госавтоинспекции.
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