Жалобами на тюменских цыган заинтересовались в облдуме

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин отреагировал на публикацию URA.RU о жалобах жителей Тюмени на представителей цыганской диаспоры, якобы крадущих газ, создавая незаконные врезки в газопровод на улице Избышева.
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