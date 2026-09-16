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Der Spiegel (ФРГ): НАТО следует сбивать российские БПЛА над Украиной

Der Spiegel (ФРГ): НАТО следует сбивать российские БПЛА над Украиной

«Государства НАТО должны подготовить средства для уничтожения российских беспилотников, которые пролетают очень близко к границам альянса и представляют угрозу нарушения воздушного пространства государства-члена», — заявил польский эксперт по безопасности Александр Олех.

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