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Посол Келин: Лондон утверждает, что Скрипали не хотят связаться с РФ

Посол Келин: Лондон утверждает, что Скрипали не хотят связаться с РФ

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью британскому телевидению, что Москва все еще ожидает возможности связаться с экс-офицером Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако МИД Великобритании утверждает, что они не хотят общаться с российской стороной.

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