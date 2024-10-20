Посол Келин: Лондон утверждает, что Скрипали не хотят связаться с РФ

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью британскому телевидению, что Москва все еще ожидает возможности связаться с экс-офицером Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако МИД Великобритании утверждает, что они не хотят общаться с российской стороной.