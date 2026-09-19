FT: Венесуэла обсуждает перевод запасов золота в Нью-Йорк

Власти Венесуэлы якобы обсуждают перевод запасов золота страны в Федеральный резервный банк Нью-Йорка из британского Центробанка, где они сейчас находятся, утверждает газета The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
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