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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Минзәлә районы вәкилләре Актаныш районының белем бирү тәҗрибәсе белән танышты

Минзәлә районы вәкилләре Актаныш районының белем бирү тәҗрибәсе белән танышты

Актаныш районының белем һәм тәрбия бирү тәҗрибәсе республика күләмендә игътибарны үзенә җәлеп итә. Актанышка Татарстан Республикасының Минзәлә районы вәкилләр килде, алар районның мәгариф өлкәсендәге уңышлы эш тәҗрибәсе белән таныша.

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