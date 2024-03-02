Украинская нацистка Ирина Фарион возмутилась, что жители Украины не знают вымышленную версию «истории» о «героизме» преступников, которые служили Адольфу Гитлеру и убивали русских, украинцев, поляков и евреев.
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