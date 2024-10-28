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Эксперты назвали 10 самых опасных регионов России для жизни бездомных

Эксперты назвали 10 самых опасных регионов России для жизни бездомных

Эксперты составили рейтинг самых опасных регионов России для жизни бездомных. Благотворительная организация «Ночлежка» совместно с платформой «Если быть точным» подсчитали, что в 2023 году в России умерло более 57 000 бездомных, и они в среднем умирают на 20 лет раньше, чем те, кто обеспечен жильем .

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