Эксперты назвали 10 самых опасных регионов России для жизни бездомных

Эксперты составили рейтинг самых опасных регионов России для жизни бездомных. Благотворительная организация «Ночлежка» совместно с платформой «Если быть точным» подсчитали, что в 2023 году в России умерло более 57 000 бездомных, и они в среднем умирают на 20 лет раньше, чем те, кто обеспечен жильем .