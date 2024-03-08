infoBRICS: Киеву нечем ответить на комбинацию из дронов и артиллерии РФ

Политолог Драго Босник обратил внимание на то, что снабжаемые Западом ВС киевского режима не имеют возможности отбиться от атак боевых БПЛА и артиллерийских систем Вооружённых сил Российской Федерации, когда те атакуют единовременно.
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