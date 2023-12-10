Энтони Дэвис завершил из-под кольца и прокричал «Я тот самый парень!»

«Лейкерс» обыграли «Индиану» (123:109) в финале и выиграли внутрисезонный турнир НБА. Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис за 3:10 до конца набрал 2 очка лэй-апом, увеличил отрыв в счете до 16 и прокричал «Я тот самый парень», с суровым видом пройдя перед рядами болельщиков.