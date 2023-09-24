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Перес продолжил Гран-при Японии с отставанием в 26 кругов от Ферстаппена и вновь сошел

Перес продолжил Гран-при Японии с отставанием в 26 кругов от Ферстаппена и вновь сошел

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес продолжил Гран-при Японии после схода. Перес сошел, успев сломать два антикрыла и получить штраф.

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