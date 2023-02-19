Заслуженная артистка РФ Литвинова вернулась в Россию после бегства в Европу

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова вернулась в РФ. Заслуженная актриса РФ Рената Литвинова, покинувшая страну вскоре после начала специальной военной операции на Украине, сообщила поклонникам о возвращении из Франции.
Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова вернулась в РФ. Заслуженная актриса РФ Рената Литвинова, покинувшая страну вскоре после начала специальной военной операции на Украине, сообщила поклонникам о возвращении из Франции.
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