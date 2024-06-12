Политолог Елисеева спрогнозировала последствия возможной отставки Макрона

Уход в отставку президента Франции Эммануэля Макрона после внеочередных парламентских выборов в стране означал бы признание собственного бессилия, о чем в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала политолог Наталия Елисеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии