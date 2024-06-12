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Политолог Елисеева спрогнозировала последствия возможной отставки Макрона

Политолог Елисеева спрогнозировала последствия возможной отставки Макрона

Уход в отставку президента Франции Эммануэля Макрона после внеочередных парламентских выборов в стране означал бы признание собственного бессилия, о чем в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала политолог Наталия Елисеева.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Для всех лучше если этот клоун перестанет кошмарить французский народ!
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