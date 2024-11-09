Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Днем сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни.