Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Когда началась российская специальная военная операция на Украине, многие думали, что она расколет общество, но произошел политический консенсус, москвичи отнеслись с пониманием, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Когда началась российская специальная военная операция на Украине, многие думали, что она расколет общество, но произошел политический консенсус, москвичи отнеслись с пониманием, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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