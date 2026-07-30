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Хезмәт министрлыгы электрон мактау тактасы ачылуы турында искәртте

Август башында Татарстанда Электрон мактау тактасы ачылачак. Бу хакта бүген ТР Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова Казанның 146 нчы лицеенда «Нәтиҗәгә эшлибез!» форумында хәбәр итте.

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