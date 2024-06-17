Киев пообещал «жесткую реакцию» за русский язык на тренинге в Одессе

Реакция из-за скандала с использованием русского языка на бизнес-тренинге в Одессе будет жесткой, заявил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией).