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Аргументы и Факты

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NYP: ФИФА отказалась продать частным инвесторам долю прав на чемпионат мира

NYP: ФИФА отказалась продать частным инвесторам долю прав на чемпионат мира

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи её президента Джанни Инфантино, который ранее предложил продать частным инвесторам долю прав организации на чемпионат мира, написала газета New York Post со ссылкой на источники.

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