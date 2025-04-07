Фильм иркутского режиссера участвует в престижном Московском кинофестивале

Фильм «Зимник», режиссёрский дебют Юрия Дорохина, снятый на суровых просторах Иркутской области, получил значительное признание, войдя в конкурсную программу престижного 47-го Московского международного кинофестиваля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии