Ассортимент экспортируемой продукции расширился: теперь за рубеж поставляют не только пшеничную и ржаную, но и рисовую, кукурузную, гречневую, соевую, овсяную, нутовую, льняную, полбяную, гороховую и миндальную муку.
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