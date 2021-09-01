Регионы России

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Глава Республики Коми Владимир Уйба: вековой юбилей отмечаем достойно

Глава Республики Коми Владимир Уйба: вековой юбилей отмечаем достойно

Республика Коми – один из самых северных регионов России. Развитие этих территорий в последние годы стало приоритетной задачей для федерального правительства.

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