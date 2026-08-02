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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ябуселе о периоде в «Никс»: «После разговора с тренером я понял, что сезон будет сложным»

Гершон Ябуселе рассказал, почему решил покинуть НБА и перейти в «Панатинаикос». Французский форвард признался, что быстро понял: в « Нью-Йорке » ему будет сложно получить игровое время.

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