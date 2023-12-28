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Кандидат-подстава: Зачем беглый олигарх Ходорковский тащит в президенты провинциальную журналистку Дунцову

Кандидат-подстава: Зачем беглый олигарх Ходорковский тащит в президенты провинциальную журналистку Дунцову

ЦИК отказала в регистрации журналистке из Ржева Екатерине Дунцовой на президентских выборах в марте 2024 года.

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Комментарии
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Александр Сысоев
Очередная кукла наследника Тутти.
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12 час.
Олег Тимофеев
Английская схема Тихановской.
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Хорошо не Сердючку.
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1 час.

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