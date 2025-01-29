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Несекретные материалы

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Патриарх Кирилл сегодня:

Патриарх Кирилл сегодня:

«Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия "многонациональная и многоконфессиональная". И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше Отечество в безнациональное и бесконфессиональное».

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