В Челябинске открыли аукцион по продаже автомобиля Mitsubishi Pajero, принадлежащего бывшему управляющему реготделения Пенсионного фонда (ныне Социальный фонд) Виктору Чернобровину, получившему срок за коррупцию.
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