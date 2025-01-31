За какими ´прысмакамі´ идут белорусы в ´Першы Нацыянальны гандлёвы дом´ и что туристы закупают целыми партиями.

´Здесь тактика ´забежать на пять минут´ не сработает´ - за какими ´прысмакамi´ идут и едут в Минск белорусы и что туристы закупают целыми партиями в ТЦ ´Першы Нацыянальны гандлёвы дом´Широкий ассортимент жемчужин из глубинок и колоссальные возможности страны - первое, что поражает после прогулки по торговому центру.