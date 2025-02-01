Трансляция турнира «Кубка императорского завода» по каратэ

Сегодня в Туле стартуют Всероссийские соревнования по Фудокан каратэ и межрегиональные соревнования по всестилевому каратэ «Кубок императорского завода», которые пройдут 1-2 февраля в новом спортивном комплексе «Тулица».
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