"Бастрыкин как приговор беспределу гастарбайтеров", - подход к проблеме преступлений совершаемых мигрантами претерпел изменения

Игорь Морозов ты сам то понял что накропал? Ну точно свою фамилию оправдываешь баклан- ов.

Татьянка Яцук Да о чём вы говорите, когда В.В. с Мирзиёевым обсуждали вопрос о создании комфортных условий для узбеков??? куды ещё комфортнее то- итак что хотят, то и делают, так же как таджики и казахи...а разные Титовы и Орешкины всё талдычат, что их надо ещё больше!