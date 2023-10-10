Politiki.net Мои читатели помнят, как мы дискутировали на тему решения Главы СК РФ Александра Бастрыкина, о создании специальных следственных групп для борьбы с миграционной преступностью в стране.
"Бастрыкин как приговор беспределу гастарбайтеров", - подход к проблеме преступлений совершаемых мигрантами претерпел изменения
Комментарии
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Игорь Морозов
ты сам то понял что накропал? Ну точно свою фамилию оправдываешь баклан- ов.
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15 час.
Татьянка Яцук
Да о чём вы говорите, когда В.В. с Мирзиёевым обсуждали вопрос о создании комфортных условий для узбеков??? куды ещё комфортнее то- итак что хотят, то и делают, так же как таджики и казахи...а разные Титовы и Орешкины всё талдычат, что их надо ещё больше!
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13 час.
Nikolay Zakharov
Почему мигранты стали беженцами,это русские,которых принудительно стали выселять из Таджикистана и Узбекистана,а сами таджики и узбеки не беженцы а жаждущие виды на жительство у нас. Я уже не раз в комментах писал,что не надо создавать диаспоры,по трудовому договору брать на кратковременную вахту в 2-4 недели и на отдых домой,работодателю только обеспечить временное жилье во время вахты,а чтобы там был порядок,сделать постоянный пост полиции.
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12 час.
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