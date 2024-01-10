Ни один из 6 последних победителей Кубка Африки не проходил дальше 1/8 финала на следующем турнире

Победители Кубка Африки по статистике проваливаются на следующем турнире. Ни один из шести последних победителей Кубка Африки не добирался до стадии 1/4 финала на следующем турнире: 2012: Египет — не прошел отбор 2013: Замбия — не вышла из группы 2015: Нигерия — не прошла отбор 2017: Кот-д’Ивуар — не вышел из группы 2019: Камерун — вылет в 1/8 финала 2021: Алжир — не вышел из группы Действующий победитель Кубка Африки – Сенегал – котируется букмекерами один из фаворитов турнира с коэффициентом 7.