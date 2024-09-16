Интересно, просроченный гауляйтер руины сыграл этой педриле из франции своё знаменитое соло на пианино? Наверняка это была не марсельеза.

Валерий Федосеев

Пидор знал куда едет и зачем, хутор первый петушарник Гейропы. Выпишите ему приглашение в Соликамский лагерь, там Хранцузскому петушку будут рады!