Открытый гей, состоявший в «браке» с министром иностранных дел, отправленный недавно в отставку премьер-министр Франции Габриэль Атталь разразился в Киеве пафосной и высокопарной речью.
Отправленный в отставку гей-премьер Франции приехал петушиться в Киев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, просроченный гауляйтер руины сыграл этой педриле из франции своё знаменитое соло на пианино? Наверняка это была не марсельеза.
Ответить
11 час.
Константин Самарин
Видимо, в словарь западных дипломатов надо вводить новый термин : ПИДОР-АКЦИЯ.
Ответить
10 час.
Валерий Федосеев
Пидор знал куда едет и зачем, хутор первый петушарник Гейропы. Выпишите ему приглашение в Соликамский лагерь, там Хранцузскому петушку будут рады!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии