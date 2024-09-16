Политика как он...
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Политика как она есть

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Отправленный в отставку гей-премьер Франции приехал петушиться в Киев

Отправленный в отставку гей-премьер Франции приехал петушиться в Киев

Открытый гей, состоявший в «браке» с министром иностранных дел, отправленный недавно в отставку премьер-министр Франции Габриэль Атталь разразился в Киеве пафосной и высокопарной речью.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, просроченный гауляйтер руины сыграл этой педриле из франции своё знаменитое соло на пианино? Наверняка это была не марсельеза.
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11 час.
Константин Самарин
Видимо, в словарь западных дипломатов надо вводить новый термин : ПИДОР-АКЦИЯ.
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10 час.
Валерий Федосеев
Пидор знал куда едет и зачем, хутор первый петушарник Гейропы. Выпишите ему приглашение в Соликамский лагерь, там Хранцузскому петушку будут рады!
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9 час.

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