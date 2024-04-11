На Урал привезли около 200 тысяч доз бесплатной вакцины против клещевого энцефалита

В Свердловскую область привезли около 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. В настоящий момент ее отгружают в учреждения здравоохранения, к концу недели вакцина появится в поликлиниках региона.
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