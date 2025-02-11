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Петербургский дневник

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Специалисты Петербурга помогают Мариуполю восстанавливать теплосети

Специалисты Петербурга помогают Мариуполю восстанавливать теплосети

В частности – системы водоснабжения, водоотведения и отопления Специалисты из Петербурга помогают Мариуполю в восстановлении коммуникаций теплосети, сообщили сегодня в телеграм-канале «Побратимство Петербурга и Мариуполя» «В настоящее время специалисты из Северной столицы помогают коммунальным предприятиям Мариуполя восстанавливать системы водоснабжения, водоотведения и отопления», – говорится в сообщении.

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