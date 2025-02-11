Специалисты Петербурга помогают Мариуполю восстанавливать теплосети

В частности – системы водоснабжения, водоотведения и отопления Специалисты из Петербурга помогают Мариуполю в восстановлении коммуникаций теплосети, сообщили сегодня в телеграм-канале «Побратимство Петербурга и Мариуполя» «В настоящее время специалисты из Северной столицы помогают коммунальным предприятиям Мариуполя восстанавливать системы водоснабжения, водоотведения и отопления», – говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии