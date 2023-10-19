Большинство россиян начинают считать себя старыми в 70,7 лет | ТСН24

Большинство россиян считают, что становятся старыми в 70,7 лет. Об этом стало известно в ходе совместного исследования Московского государственного университета и Российской академии наук, передает Общественная Служба Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии