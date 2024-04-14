Эксперт высмеял «договорной удар» Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Израиль подвергся воздушному нападению со стороны Ирана. По данным израильских СМИ, по их стране было выпушено в общей сложности 185 БПЛА-камикадзе, 36 крылатых и 110 баллистических ракет.
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