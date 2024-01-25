"Важный для города проект". Как будет выглядеть новая поликлиника №9 в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании градсовета города Проект новой поликлиники №9 в Барнауле Современную поликлинику №9, рассчитанную на 700 посетителей в сутки, построят в Барнауле в квартале 2033 на адресу Попова, 128.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии