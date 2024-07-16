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Воронежские новости

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Игорь Маковский: новый центр ответственности положительно скажется на энергетике

Игорь Маковский: новый центр ответственности положительно скажется на энергетике

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание. В числе производственных вопросов обсуждался новый закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), который вступит в силу с 1 сентября текущего года, - соответствующий документ накануне подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

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