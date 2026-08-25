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Царьград

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Дипломатический коридор: США попросили Киев не бить по Москве во время визита Рэтклиффа

Дипломатический коридор: США попросили Киев не бить по Москве во время визита Рэтклиффа

США попросили Украину не бить по Москве 24–26 августа.Администрация Дональда Трампа обратилась к Киеву с необычной просьбой: воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России в период с 24 по 26 августа.

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Комментарии
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Роман Орманин
Хозлы как то сбили самолёт со своими пленными, может они и сейчас постараются )))!!!
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4 н.