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Крикунов о СКА после 1:6: «Армейцы все равно выиграют серию, думаю. Они просто не ожидали такой прыти от «Спартака»

Владимир Крикунов считает, что СКА пройдет «Спартак», несмотря на 1:6 в первом матче.  Клуб из Санкт-Петербурга оказался разгромлен в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

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