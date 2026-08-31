Дневной стационар и зону ЛФК откроют в новой детской поликлинике в Звенигороде

В Звенигороде возводят новую детскую поликлинику, рассчитанную на 220 посещений в смену. Это позволит закрыть потребность жителей в локальной медицинской помощи: сейчас старое отделение принимает лишь 80 человек, а специализированный диагностический центр находится в соседнем Одинцове.