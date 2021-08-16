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В КНР подвели предварительные итоги совместного учения «Сибу/взаимодействие-2021»

В КНР подвели предварительные итоги совместного учения «Сибу/взаимодействие-2021»

Представителями командования дана хорошая оценка способности сов-местного штаба руководства в сжатые сроки разработать, спланировать и организовать контртеррористическую операцию.

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