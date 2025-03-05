Забывает русский язык: Пугачева поддержала Орбакайте после ее конфуза

Певица показала неудачные дубли со съемок афиши гастролей. Кристина Орбакайте Социальные сетиПосле того как Кристина Орбакайте уехала из России, в ее отношениях с матерью Аллой Пугачевой наступила оттепель.
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