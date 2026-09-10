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Курские новости

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ГЕРОФАРМ тестирует препараты для лечения подросткового ожирения в России

ГЕРОФАРМ тестирует препараты для лечения подросткового ожирения в России

В испытаниях препаратов Семавик Некст и Седжаро для лечения подросткового ожирения участвуют около 800 подростков в 50 медицинских центрах России.

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